Von der Leyen svela piano per la revisione della politica migratoria dopo incendio in campo di Moria

Dopo anni di tentativi infruttuosi di trovare un consenso sull'affrontare la bomba migratoria, il braccio esecutivo dell'Unione europea è finalmente pronto a svelare un piano per la revisione di questa politica il 23 settembre dopo il devastante incendio del campo profughi di Moria che ha lasciato circa 12.000 migranti senza riparo.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avrebbe dovuto presentare il patto sull'immigrazione a lungo termine il 30 settembre, ma l'incendio della scorsa settimana che ha distrutto il più grande campo dell'isola greca di Lesbo ha aggiunto ulteriore urgenza al suo annuncio politico.

Cinque anni di divisione

La crisi dei migranti in Europa è iniziata nel 2015, quando il cancelliere Angela Merkel ha iniziato ad accogliere migranti privi di documenti che entravano in Germania, la maggior parte dei quali attraverso la "rotta balcanica", provenienti dalla Turchia e attraversando il Mar Egeo in Grecia.

L'afflusso ha raggiunto circa 1,5 milioni di rifugiati e migranti. La crisi ha costretto Austria, Ungheria e altri paesi a chiudere i propri confini per paura di essere travolti dall'afflusso, che comprendeva non solo i richiedenti asilo, ma anche i migranti economici e le loro famiglie.

Il ministero dell'Interno tedesco ha stimato a 4,5 il numero di arrivi aggiuntivi dovuti al sistema di "raggruppamento familiare", il che implica che ogni migrante accettato sarebbe stato successivamente raggiunto da più di quattro persone (moglie, figli, genitori). Tutti loro avrebbero inoltre diritto a sussidi sociali a spese dei contribuenti del paese ospitante.

Questa politica è diventata rapidamente impopolare in molti paesi europei e ha contribuito alla Brexit, nonché all'ascesa di partiti di destra che si oppongono all'approccio delle armi aperte.

Il regolamento di Dublino, che stabilisce che i richiedenti asilo devono essere accolti nel paese del loro primo arrivo, ha portato l'Italia, la Grecia e, in misura minore, la Spagna a essere inondate di arrivi di migranti. Le loro richieste di aiuto a Bruxelles o ad altri Stati membri perlopiù non sono state ascoltate.

A cinque anni dall'inizio della crisi, il flusso di migranti attraverso il Mediterraneo e l'Egeo si è placato, ma la crisi non è stata risolta e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan continua a minacciare l'Europa di "aprire le porte" a centinaia di migliaia di migranti.

La crisi nel campo di Moria

Il recente incendio del campo di Moria è spesso attribuito all'incapacità dell'Europa di risolvere la crisi migratoria. Gli anni di tentativi falliti di revisione del sistema di Dublino hanno portato i campi greci al sovraffollamento, con il rischio di epidemie e d'incendio.

Il campo di Moria, che è stato devastato da un incendio nei primi giorni di settembre, è uno dei più sovraffollati e a rischio di tutti. Dopo l'incendio 10 Stati membri dell'UE si sono impegnati ad accettare un totale di 400 minori che in precedenza risiedevano nel campo. Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha annunciato martedì che la Germania accetterà circa 1.500 migranti oltre a 100-150 minori non accompagnati.

I partiti politici di sinistra affermano che non è sufficiente. Ciò lascerebbe comunque più di 10.000 migranti a Lesbo, senza status e senza decisione sul loro futuro.

La Commissione europea difende gli sforzi degli Stati membri, sottolineando che il blocco ha aiutato la Grecia a ricollocare parte della popolazione.

"Ci sono circa 12.000 nel campo di Moria e circa 14.000 migranti in totale a Lesbo, e nessuno sta arrivando. Infatti, negli ultimi 6 mesi, la popolazione residente del campo di Moria si è ridotta da oltre 25.000 a circa 12.000, anche grazie al nostro sostegno alle autorità greche ", ha detto a Sputnik il portavoce della Commissione per la migrazione, Adalbert Jahnz.

Ora si attende una soluzione della Von der Leyen la prossima settimana

L'UE ora attende il 23 settembre, giorno in cui la Von der Leyen presenterà proposte per un nuovo patto su migrazione e asilo.

Nei mesi precedenti all'annuncio della politica, la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson si è lamentata in un'intervista con il Politico che la "solidarietà volontaria" non è sufficiente e che è favorevole a meccanismi obbligatori.

"Le nazioni dell'Europa orientale come Ungheria, Polonia e altri si oppongono a qualsiasi piano obbligatorio per ridistribuire i richiedenti asilo in tutto il blocco, mentre i paesi del Mediterraneo come Italia, Spagna e Grecia insistono su questo aspetto... A mio avviso, la solidarietà volontaria non è sufficiente, quindi dobbiamo hanno un meccanismo di solidarietà obbligatorio, ma il design esatto di questo meccanismo di solidarietà obbligatorio deve ancora essere messo a punto ", ha detto nell'intervista di giugno.