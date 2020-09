Yoshihide Suga è stato eletto nuovo primo ministro giapponese

Il nuovo presidente del Partito Liberal Democratico al governo in Giappone, Yoshihide Suga, è stato confermato mercoledì come primo ministro del paese.

La procedura di voto è stata trasmessa in diretta sul sito web della camera bassa della Dieta Nazionale, il parlamento giapponese. 314 legislatori hanno votato per Suga; in totale sono state riconosciute come valide 462 schede.

La Camera dei Rappresentanti si è riunita mercoledì in una sessione straordinaria per eleggere un nuovo primo ministro per formare un governo.

All'inizio della giornata, Kyodo ha riferito che l'intero governo del Giappone si era dimesso. Secondo l'agenzia di stampa giapponese, ciascuno dei ministri ha presentato richieste pertinenti al primo ministro più longevo del paese, Shinzo Abe.

Yoshihide Suga è stato capo segretario di gabinetto del premier uscente Shinzo Abe. La necessità di eleggere un nuovo primo ministro è arrivata alla fine di agosto, dopo che Abe aveva annunciato la sua intenzione di dimettersi a causa di una malattia cronica. È rimasto in carica fino all'elezione del nuovo capo di gabinetto.

Nel frattempo, Suga ha già effettuato un rimpasto in seno al governo, mantenendo il Segretario generale Toshihiro Nikai e il capo del Comitato per gli affari dietetici Hiroshi Moriyama mentre nomina l'ex ministro dell'Istruzione Hakubun Shimomura come capo della politica, l'ex ministro degli Esteri Tsutomu Sato come presidente del Consiglio generale, e Taimei Yamaguchi, che ha guidato l'Organizzazione del Partito e il Quartier Generale della Campagna, come capo del Comitato per la Strategia Elettorale.

Suga ha anche nominato Seiko Noda e Tamayo Marukawa, due donne parlamentari, rispettivamente segretario generale esecutivo del partito e capo del quartier generale delle pubbliche relazioni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Kyodo, citando fonti che hanno familiarità con la questione.

I media giapponesi hanno riferito lunedì che Suga avrebbe mantenuto Taro Aso come vice primo ministro e capo delle finanze nel suo nuovo gabinetto. Secondo quanto riferito, sta anche considerando la nomina del ministro della Salute Katsunobu Kato a capo segretario di gabinetto.