Telefonata tra Di Maio e Lavrov: focus su Libia, Bielorussia e caso Navalny

Lo ha comunicato la Farnesina in un messaggio su Twitter. Secondo il ministero in agenda del colloquio ci sono state le relazioni bilaterali tra Italia e Russia, le situazioni in Libia e Bielorussia e il caso dell'oppositore russo, Alexey Navalny.

Mosca, su richiesta del capo della Farnesina Luigi Di Maio, ha dato chiarimenti sul "caso di Alexey Navalny", riferisce il ministero degli Esteri russo a seguito di una conversazione telefonica.

"Su richiesta del ministro italiano, gli sono state fornite spiegazioni dettagliate in relazione alla situazione riguardante il "caso di Alexey Navalny". È stato sottolineato che per stabilire la verità, sono necessari il trasferimento di biomateriali da parte degli specialisti tedeschi in Russia, la conclusione ufficiale sui risultati delle analisi eseguite su Navalny e l'istituzione di rapporti collaborativi professionali con i medici russi", si afferma in un comunicato del dicastero diplomatico russo.

In precedenza, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva dichiarato in un'intervista a Il Foglio che Vladimir Putin aveva condiviso con lui il piano, secondo cui le autorità russe istituiranno una commissione d'inchiesta per far luce sulle circostanze che hanno portato al malessere e al coma Navalny. Però la notizia poi era smentita dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.