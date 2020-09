Piano di Mosca in caso Lukashenko perda il potere? No comment del Cremlino

"Preferirei non entrare in alcune congetture ora, non speculare su questo", ha detto Peskov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto se il Cremlino avesse un piano su cosa fare se Lukashenko non fosse riuscito a restare al potere.

Lunedì, Lukashenko ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Sochi. Putin ha confermato che Mosca presterà a Minsk 1,5 miliardi $. Alla domanda se al prestito fossero legate condizioni, Peskov ha risposto che ogni prestito ha termini commerciali, ma in questo caso sono unici.

"Ovviamente, non possono esserci altre condizioni", ha detto Peskov ai giornalisti.

Lunedì Peskov ha affermato che l'emissione russa di 1,5 miliardi di dollari in un prestito statale alla Bielorussia non deve essere interpretata come un'interferenza nei suoi affari interni.

Putin e Lukashenko hanno discusso numerose questioni dell'agenda bilaterale e regionale durante i colloqui a Sochi di lunedì, comprese le proteste post-elettorali in corso in Bielorussia e la posizione della Russia in materia.

Proteste in Bielorussia dopo presidenziali

Le proteste di massa dell'opposizione sono scoppiate in tutta la Bielorussia a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto che hanno visto la rielezione del presidente Alexander Lukashenko per il suo sesto mandato. Mentre le autorità elettorali sostengono che Lukashenko abbia raccolto oltre l'80% dei voti, l'opposizione insiste che la sua principale contendente, Svetlana Tikhanovskaya, abbia vinto le elezioni. L'opposizione accusa inoltre le forze di sicurezza di abusare della forza per reprimere le proteste.