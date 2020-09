Referendum taglio parlamentari, oggi a Roma scende in piazza il fronte del No

Sul palco interverranno diversi esponenti della società civile per motivare le ragioni del No al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ad una settimana esatta dall'appuntamento con il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, a Roma è prevista oggi la manifestazione del fronte del No.

L'appuntamento è alle ore 17.00 in piazza Santi Apostoli, in pieno centro, con i partecipanti del corteo "Così NO - la piazza che NOn ci sta" che cercheranno di far sentire la propria voce per "la tutela della democrazia rappresentativa e della Costituzione".

Sul palco interverranno poi diversi esponenti della società civili: costituzionalisti, esponenti del mondo della cultura e rappresentanti delle realtà organizzative.

L'evento, hanno fatto sapere gli organizzatori, si terrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, con tutti i partecipanti che saranno sottoposit alla misurazione della temperatura corporea e sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

A monitorare il rispetto delle norme il servizio d'ordine, che si coordinerà direttamente con la Questura di Roma.

Il referendum del 20 e 21 settembre

ll Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"

Oggetto del referendum è dunque la conferma della legge di revisione costituzionale che prevede il taglio di 345 posti in Parlamento, precisamente di 115 senatori e 230 deputati.