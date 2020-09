Saviano contro il PD che è ‘vapore acqueo’, voterà no al referendum

Roberto Saviano si scaglia contro il Partito Democratico definendolo il vuoto politico, incapace di prendere una vera posizione su qualsiasi tema. Per questo annuncia voto no a referendum costituzionale.

Roberto Saviano, voce fuori dal coro, annuncia che voterà no al prossimo referendum costituzionale confermativo e lo farà, non perché convinto che non serva ridurre il numero dei parlamentari, ma per andare contro il Partito Democratico.

Secondo l’interpretazione dello scrittore e giornalista partenopeo il PD ha scelto di appoggiare il sì al taglio dei parlamentari solo per opportunismo politico, per mantenere in vita il governo.

E quindi, al #referendum confermativo del 20 settembre, il #PD voterà SÌ per la "sopravvivenza del Governo". Lo ha deciso - circostanza rara... probabilmente oggi pioverà - il Segretario #Zingaretti.

(Continua...) pic.twitter.com/rIQ64OVZ2i — Roberto Saviano (@robertosaviano) September 8, 2020

​Ma Saviano è un fiume in piena inascoltato, dopo che aveva spiegato come le imprese si sarebbero rivolte alla mafia per ottenere supporto economico e non allo Stato, grazie a “pochi” ma buoni commercialisti.

Intervistato da La Stampa Saviano ha etichettato come “vapore acqueo” il Partito Democratico e Luigi Di Maio un uomo “intriso di una cultura profondamente autoritaria e xenofoba”.

Un tempo imbelle viviamo, popolato da questi supervivientes profesionales il cui unico obiettivo è esserci sempre, comunque e a ogni costo. Che dire? “Ma andate a cagare, voi e le vostre bugie" (cit.). — Roberto Saviano (@robertosaviano) September 8, 2020

PD il vuoto politico

Secondo Roberto Saviano il Partito Democratico non è politica, non l’ha mai fatta neanche quando andava al governo contro Berlusconi, e non è anti-politica proprio perché non ha mai fatto politica vera.

Lo definisce un partito che mantiene lo status quo seppur dice di voler cambiare e rivoluzionare tutto.

A gennaio, prima della pandemia, Nicola Zingaretti aveva annunciato la rifondazione del PD con scioglimento previo del partito.