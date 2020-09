Salvini aggredito, Lamorgese getta acqua su fuoco e Di Maio condanna aggressione

Dopo l’aggressione al senatore Matteo Salvini a Pontassieve mentre si recava al comizio elettorale, arrivano le reazioni della politica e in particolare dei leader del governo e della maggioranza.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha detto in una nota che l’Italia “ha bisogno di una campagna elettorale serena, basata su un confronto leale e rispettoso di tutte le posizioni politiche”.

Estremizzazioni devono stare lontane dalla politica ammonisce il ministro che aggiunge:

“Per questo ogni forma di violenza e di intolleranza, anche solo verbale, deve essere condannata ed isolata per garantire a tutti i protagonisti delle competizioni elettorali” in piena libertà.

Interviene anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ribadendo che “ogni forma di aggressione verbale o fisica va condannata senza mezze misure. Massima solidarietà al senatore Salvini per quanto successo quest’oggi.”

Di Maio chiede che si abbassino i toni per non esasperare la campagna politica e giungere ad altri atti come quello di oggi o come le minacce ai ristoranti che si rendono disponibili per accogliere i pranzi elettorali di Matteo Salvini.

Il leader dell'Italia Viva, Matteo Renzi, ha detto in un post su Facebook: "Mi spiace molto per ciò che è accaduto a Pontassieve. Chi ha strattonato Salvini ha compiuto un gesto stupido e sbagliato: la mia solidarietà al leader della Lega. Nessuna provocazione giustifica un gesto assurdo come questo, gesto da condannare senza se e senza ma".

Anche il leader del PD, Nicola Zingaretti, ha espresso solidarietà a Salvini in un tweet:

Solidarietà a Matteo Salvini. L’odio e la violenza non devono contaminare la politica, per i democratici è una responsabilità e un valore assoluto #Pontassieve — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 9, 2020

La solidarietà di Fratelli d’Italia

Anche Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni fanno arrivare la loro solidarietà a Matteo Salvini attraverso Twitter:

#Meloni: "Solidarietà di FDI a #Salvini, aggredito da una ragazza che gli ha strappato la camicia e la catenina che aveva al collo. Mi auguro che la condanna di questo atto sia unanime e arrivi da tutte le forze politiche. Questo clima è intollerabile per una nazione democratica" pic.twitter.com/GjBTOAGl3S — Fratelli d'Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) September 9, 2020

Salvini stesso in un post su Twitter ha detto che "a questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella libertà, nella serenità e nel lavoro".