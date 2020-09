Di Maio: Italia attenta su eventi in corso nel Mediterraneo

Per la visita di domani del premier Giuseppe Conte in Libano, il capo della Farnesina Luigi Di Maio ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della posizione dell'Italia su Medio Oriente, Mediterraneo orientale, Libano e Libia, toccando anche gli spinosi temi d'attualità delle proteste in Bielorussia e del caso dell'oppositore russo Navalny.