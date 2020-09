Zingaretti dice sì al Referendum e avvia riforma delle camere del Parlamento

Il leader di Pd, Nicola Zingaretti prova a tenere il cronoprogramma del Governo Conte e il Referendum costituzionale confermativo su piani separati per evitare di rompere le anime interne al Partito Democratico.

Non vuole che si confondano i molteplici dossier e progetti che ill governo giallorosso deve realizzare, con il taglio dei parlamentari.

E così per quanto riguarda il voto referendario del 20 e 21 settembre Zingaretti scioglie la riserva e detta la linea del partito. Sul referendum si vota si ma pensando già alle riforme da attuare per rendere efficace davvero il taglio dei parlamentari. Quindi al via una raccolta di firme per il bicameralismo differenziato come proposto da Luciano Violante, ovvero qualcosa di simile a quanto aveva proposto Matteo Renzi quando era al governo e che il referendum costituzionale di allora bocciò: gli italiani decisero che il Parlamento andava bene come stava, in quella occasione.

L’alleanza con il M5s non si tocca

Zingaretti rivendica anche l’alleanza di governo con il M5s, una alleanza che oggi è stata allargata per provare a vincere insieme in alcuni territori italiani contro l’attuale presunto strapotere di consenso elettorale del centrodestra, contro il quale il PD è consapevole di non potercela fare in solitaria.

“Da una parte chi cavalca i problemi, chi voleva l’Italia fuori dall’Europa. Dall’altra parte noi, che guardiamo negli occhi le persone e cerchiamo una soluzione concreta ai loro bisogni.”

Scrive un sorridente Zingaretti che si fa immortalare seduto sulla scrivania al termine dell’evento “Dalla parte delle persone” organizzato dal suo partito per presentare le proposte del PD al governo, sul come usare i fondi del Recovery and Resilience Facility (RRF), meglio noto come Recovery Fund.