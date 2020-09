Sondaggi, Conte leader più gradito, seguito da Speranza. Meloni meglio di Salvini

L'Istituto Ipsos ha pubblicato le ultime rilevazioni sull'indice di gradimento dei leader politici. A poche settimane dalle elezioni regionali e dal voto sul referendum, il premier Conte svetta la classifica di gradimento con un 62%, in calo di due punti rispetto alla settimana, ma mantenendo un marcato distacco dai leader del centrodestra, che restano sotto il 36%. Il gradimento del governo si mantiene stabile al 60%.

Un altro membro del governo è il secondo leader politico più gradito. Si tratta del ministro della Salute, Roberto Speranza, in calo di un punto rispetto alle precedenti proiezioni, con il 37%. A seguire ci sono:

Giorgia Meloni al 36% (+1);

Matteo Salvini al 31% (+1);

Dario Franceschini 29% (-1);

Luigi Di Maio 26% (stabile);

Nicola Zingaretti 25% ( -2);

Teresa Bellanova 25% (-2);

Silvio Berlusconi 24% (+1);

Alfonso Bonafede 21% (-1);

Vito Crimi 19% (-2);

Matteo Renzi 12% (-2).

Dalla mezzanotte di sabato 5 settembre sino alla chiusura dei seggi elettorali, sarà vietata la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi riguardanti i partiti politici e i candidati delle prossime elezioni regionali.

Il 20 e il 21 settembre si voterà per rinnovare la giunta regionale in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. Contemporaneamente si voterà su tutto il territorio nazionale per il referendum costituzionale per la riduzione di 345 parlamentari.