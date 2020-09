Zingaretti (PD): Noi, vinceremo le elezioni regionali

Nicola Zingaretti ne è sicuro, il segretario nazionale del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio è certo che il suo PD vincerà le elezioni regionali.

“Io penso che noi vinceremo le elezioni regionali. Quello che sto facendo è portare un po’ di consapevolezza sulla posta in gioco”, ha detto Zingaretti al termine dell’evento organizzato al Campus Biomedico.

Bisogna abbassare “le nebbie e le polveri sul chiacchiericcio”, dice Zingaretti come riporta Askanews.

E poi lancia un messaggio:

“Chi vuol cambiare il Paese e fermare le destre può farlo votando candidati credibili”.

Quando votano milioni di persone

“Quando votano milioni e milioni di persone c’è sempre un elemento politico, un giudizio e ne dovremo discutere”, dice Zingaretti lasciando al pensiero di speculare molto su questa frase.

Ma lui è convinto, nelle regioni chiamate al voto il 20 e il 21 settembre, nei Comuni dove va rieletto il sindaco, “il PD è la forza politica più credibile per fermare le destre”.

E quindi l’appello alle persone:

“C’è chi chiacchiera e chi combatte per vincere e noi siamo quelli che vogliono combattere per vincere e tutelare la nostra democrazia”.

Combatteremo strada per strada

“Il Pd l'unico che con le sue alleanze combatte per vincere. Ora in queste settimane di campagna elettorale prima del voto del 20 e 21 settembre per vincere dovremo ricostruire quel moto unitario nell’elettorato che i leaders, purtroppo, non hanno saputo garantire. Tutte e tutti in campo combatteremo strada per strada a sostegno dei candidati che hanno più possibilità di vincere, appellandoci ad un voto utile che non sprechi le energie democratiche”, scrive Zingaretti su Facebook concludendo un lunghissimo post che rassomiglia al capitolo di un libro che a settembre potrebbe risultare essere uno dei conclusivi.