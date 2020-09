Salvini in tribunale a testa alta: "ho solo difeso il mio Paese"

Affronterò i processi con serenità e determinazione “perché ho solo difeso il mio Paese”, dice Matteo Salvini intervistato da Panorama, quando manca un mese all’inizio del processo presso il tribunale di Catania.

Catania dovrà essere ricordata come la "capitale mondiale delle libertà", dice Salvini a proposito dell’accusa di aver tenuto per giorni e giorni a bordo di una imbarcazione in mezzo al mare decine di persone che avrebbero voluto poter scegliere diversamente per la loro libertà.

E Salvini assicura che quando gli italiani lo rimanderanno al governo, lui rifarà le stesse cose che ha fatto nell’anno di governo con i grillini.

Ma non intendeva alludere alle dimissioni, intendeva dire tenere dei migranti per giorni a bordo delle imbarcazioni che rispondono alle richieste di soccorso in mare secondo il Codice del mare.

I sondaggi delle spiagge

Ai sondaggi politici emessi dalle varie società di ricerca, Salvini dice di preferire i sondaggi delle spiagge che frequenta. Gli piacciono di più i sondaggi delle piazze, ma anche quelli dei media.

"Da sempre preferisco i sondaggi delle spiagge, delle piazze, a quelli dei media. Il Giro d’Italia in mezzo alla gente mi sta dando conferme. In queste settimane, da parte delle migliaia di persone che sto incontrando, noto ancora più determinazione e voglia di cambiare rispetto a un anno fa", ha detto nell'intervista.

Su Conte e Renzi

Per Salvini il governo Conte è immobile, e alcuni suoi esponenti sono bocciati su tutta la linea, a partire dal ministro Azzolina, ma anche la Bellanova e Bonafede.

E per quanto riguarda Renzi dice che quella dell’ex Pd è stata la "mossa del cavallo morto", intendendo il far nascere un governo PD-M5s.

"Di Maio va al mare, Conte va dove dice Casalino, Renzi va sui giornali. In mezzo ai cittadini ci siamo solo noi. Li vedo, li sento, intuisco che la gente è stanca della palude e del caos. Non può piovere per sempre. La strategia cinese o venezuelana del governo non durerà", ha sottolineato.

Su Tridico

Sulla vicenda indennizzi Inps che hanno interessato anche esponenti del suo partito, pur ribadendo la correttezza della sospensione, di Pasquale Tridico dice:

“Un presidente così potrebbe al massimo percepire il reddito di cittadinanza”.