Renzi sfida Salvini a confronto su televisione o radio privata: non abbiamo problemi

Matteo Renzi chiede un dibattito televisivo a Matteo Salvini in chiave elezioni regionali in Toscana. Ma risponde Susanna Ceccardi ricordando a Renzi il numero dei suoi elettori.

Dalla Toscana, dove si trova a suo agio, il leader dell'Italia Viva Matteo Renzi invita il leader della Lega Matteo Salvini ad un confronto televisivo su una TV privata o, in alternativa, su una radio privata: “Io sono pronto”, ha detto Renzi.

Se invece Salvini vuole un confronto su “una TV locale io sono pronto”, ha ribadito Renzi.

Il fondatore di Italia Viva è pronto a parlare di Toscana, ma anche di Mes, di aeroporto, di infrastrutture, di migranti, “senza problemi”, ha aggiunto.

Risponde la Ceccardi

La candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi risponde a Renzi per Salvini:

“Renzi se ne faccia una ragione: le elezioni regionali in Toscana sono un confronto tra la sottoscritta e il candidato Giani” del centrosinistra “che da quasi due mesi rifugge qualsiasi occasione di dibattito con me”, ha detto la Ceccardi.

“Ringraziamo comunque il leader di Italia Viva – aggiunge la Ceccardi – per l’attenzione: auspicare una discussione con un avversario politico e un moderatore significa essere almeno in tre. Più o meno come i suoi elettori”, insinua ironica la candidata del centrodestra alle regionali in Toscana.

Le elezioni regionali in Toscana si terranno il 20 e 21 settembre. Ci sono 8 candidati, tra cui Ceccardi.