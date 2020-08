Kanye West fa richiesta per partecipare a elezioni presidenziali in Louisiana poco prima di scadenza

In precedenza è stato riferito che il rapper ha ritirato la sua domanda per partecipare alle elezioni presidenziali statunitensi nel New Jersey, riporta Nola.

Come sottolinea il portale, in Louisiana, a differenza di molti altri stati, i candidati indipendenti non sono tenuti a raccogliere migliaia di firme per inserire il proprio nome nella scheda elettorale. Invece, il candidato può pagare una quota di registrazione di $ 500.

Oltre a West, altri 10 candidati indipendenti hanno presentato domanda di partecipazione alle elezioni presidenziali statunitensi in Louisiana.

West concorrerà come candidato indipendente

West aveva già annunciato che intende partecipare alle elezioni presidenziali come candidato indipendente, perché l'attuale capo del Paese, Donald Trump, è già in corsa per i repubblicani. Ha anche invitato il rapper Jay-Z come suo compagno di campagna elettorale. I parenti dell'attore hanno detto che West soffre di disturbo bipolare.

Il sistema bipartitico statunitense

Secondo la tradizione, solo i candidati dei due partiti leader, Repubblicano e Democratico, hanno una reale possibilità di essere eletti presidente degli Stati Uniti quest'anno sono già stati determinati, sono Donald Trump e Joe Biden. Allo stesso tempo, ci sono alcuni casi in cui candidati di terze parti o non allineati hanno ottenuto un numero significativo di voti. Al momento, l'ultima persona che ha avuto successo è l'uomo d'affari Ross Perot, che nel 1992 ricevette il 19% dei voti. Tuttavia, Perot non vinse in nessuno stato e quindi non ricevette un solo voto elettorale, che permette l'elezioni del presidente in un sistema di voto a due fasi.