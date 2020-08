Mosca: infondate accuse in rapporto del Senato USA su presunte ingerenze russe in elezioni del 2016

L'ultimo rapporto della commissione sui servizi segreti del Senato degli Stati Uniti sulla presunta interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016 non contiene fatti verificabili, ha detto sabato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"Il rapporto promuove una ben nota serie di accuse infondate che erano precedentemente apparse nel rapporto Mueller e in altri documenti statunitensi sulla violazione dei server del Partito Democratico, presumibilmente ordinata da Mosca, sui contatti dei rappresentanti di Trump con cittadini russi, sulla volontà di minare la democrazia negli Stati Uniti, ecc. ", ha detto Zakharova.

La portavoce ha detto che la Russia si è ripetutamente lamentata della mancanza di fatti nelle accuse degli Stati Uniti e le ha attribuite a "lotte intestine politiche" negli Stati Uniti. Ha aggiunto che la Russia si rammarica del danno arrecato alle sue relazioni con gli Stati Uniti e ha messo in guardia Washington dal diffondere "miti anti-russi".

Martedì, il Comitato d'intelligence del Senato degli Stati Uniti ha affermato che la Russia si era impegnata in una attività aggressiva su più fronti per influenzare il risultato delle elezioni presidenziali. Il rapporto afferma che il presidente Vladimir Putin avrebbe ordinato di hackerare le reti di computer del Partito Democratico per trovare e far trapelare informazioni scomode su Hillary Clinton.

La Russia ha ripetutamente negato le accuse di aver tentato d'influenzare i processi democratici in vari paesi. Mosca ha definito tali affermazioni assolutamente infondate.