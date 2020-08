Discussa da Lavrov e Pompeo l'idea per condurre summit sull'Iran

Il presidente russo Vladimir Putin ha aveva dichiarato venerdì scorso che la Russia resta pienamente soggetta alle disposizioni del piano d'azione globale congiunto per risolvere il programma nucleare iraniano. Putin ha proposto di tenere in un futuro molto prossimo un summit in videoconferenza tra i capi di Stato dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la partecipazione dei leader di Germania e Iran per evitare un aggravamento della situazione.

"I capi delle diplomazie di Mosca e Washington hanno scambiato le loro opinioni sulla proposta del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin di tenere una riunione tra i leader dei Paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Germania e Iran sullo sfondo dell'escalation attorno alla questione iraniana, per trovare modi per garantire la sicurezza nel Golfo Persico, tenendo conto delle preoccupazioni di tutte le parti interessate", si afferma in un comunicato il ministero degli Esteri russo.

"La parte russa ha ribadito il suo pieno sostegno alla risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha creato la base giuridica internazionale per l'attuazione del piano d'azione congiunto globale per la risoluzione del programma nucleare iraniano.

Sergey Lavrov ha sottolineato che la conclusione di questo accordo nel 2015 è stata importante, "un risultato politico e diplomatico volto a rafforzare il regime di non proliferazione nucleare e la sicurezza regionale nella regione del Medio Oriente", si afferma nella dichiarazione sul sito web del ministero degli Esteri russo.

Lavrov e Pompeo hanno inoltre discusso il programma di contatti bilaterali tra Mosca e Washington per il prossimo futuro.

In precedenza il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O'Brien aveva riferito che gli Stati Uniti non sono riusciti a estendere l'embargo sulle armi contro l'Iran attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.