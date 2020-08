Salvini visita caseificio senza mascherina, sindacati polemizzano

Polemica sulla mascherina abbassata di Matteo Salvini mentre visita un caseificio in Toscana, dove le misure di tutela sui luoghi di lavoro prevede l'obbligatorietà. Pessimo esempio per i sindacati.

Il 14 agosto Matteo Salvini e la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi hanno visitato un caseificio toscano molto rinomato e nelle foto all’interno del caseificio il leader della Lega si è mostrato sorridente con la mascherina abbassata sul mento mentre il personale del caseificio aveva la mascherina su bocca e naso come prevedono le normative per i luoghi di lavoro.

Cuffietta in testa e camice protettivo indossato, la “leggerezza” di Salvini ha scatenato la reazione del sindacato dei Cobas, che in una nota hanno bollato il politico come un cattivo esempio per i lavoratori.

Ma Matteo Salvini questa mattina, che nel frattempo deve aver letto i commenti e gli articoli di giornale che gli sono stati dedicati in questi giorni di poche notizie da raccontare, è tornato sull’argomento e senza fare nomi ha postato altre due foto scattate presso il caseificio toscano, accompagnando le immagini con un testo che si commenta da solo:

Le parole di Salvini sui dati dei migranti

Ieri Salvini ha commentato i dati del Viminale circa l'immigrazione clandestina in Italia giunta su barconi tra il 1 agosto del 2019 e il 31 luglio 2020.

L'aumento di migranti si è attestato sul 147% rispetto all'anno precedente. Un dato che Salvini ha ritenuto da fallimento della politica di gestione dei flussi di migranti.