Autorità russe confermano inserimento di rivale di Lukashenko nella lista dei ricercati

Valery Tsepkalo, ex contendente alla presidenza bielorussa, è stato aggiunto al database internazionale delle persone ricercate e latitanti, segnala il ministero dell'Interno russo.

Una voce nel database del ministero dell'Interno russo riporta che lo sfidante del presidente bielorusso Alexander Lukashenko è "ricercato con accuse penali".

L'ex diplomatico e imprenditore aveva affermato all'inizio della giornata che le autorità bielorusse avevano aperto un'indagine criminale su di lui ed era stato inserito nella lista dei ricercati e latitanti.

Un'altra recente aggiunta al database del ministero russo è Stepan Putilo, proprietario del popolare canale Telegram bielorusso Nexta, che ha pubblicato diversi appelli a sostegno delle proteste antigovernative in Bielorussia.

I media polacchi riferiscono che Putilo ha lasciato la Bielorussia per trasferirsi in Polonia diversi anni fa.

Più di 6.700 persone sono state arrestate in Bielorussia per aver partecipato alle proteste non autorizzate dalle elezioni presidenziali di domenica scorsa, che secondo l'opposizione sono state falsate. Il ministero dell'Interno afferma che più di 120 agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri.