Consiglio di sicurezza ONU: USA non riescono a estendere embargo sulle armi contro l'Iran

Gli Stati Uniti non sono riusciti a estendere l'embargo sulle armi contro l'Iran attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha detto a Fox News il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien.

In precedenza, i membri del Consiglio di sicurezza non hanno sostenuto la risoluzione americana su questo problema. Secondo gli accordi, nell'ambito del Piano d'azione globale congiunto (PACG), la procedura di autorizzazione per la fornitura di equipaggiamento militare all'Iran è temporanea e scade il 18 ottobre. Solo gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana hanno votato a favore del documento. Russia e Cina si sono opposte, il resto del Consiglio di sicurezza si è astenuto.

"Oggi siamo stati sconfitti, ma non è ancora finita", ha detto O'Brien.

Il consigliere di Donald Trump ha anche ammesso che il rifiuto di Francia, Germania e Regno Unito di sostenere gli Stati Uniti nel Consiglio di sicurezza dell'ONU è "deludente ma non sorprendente".

Il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna Mikhail Ulyanov ha affermato che il tentativo degli Stati Uniti di estendere l'embargo iraniano sulle armi "è fallito miseramente". Il diplomatico ha espresso l'opinione che gli Stati Uniti avessero previsto l'esito del voto, "ma nonostante ciò è andato avanti".