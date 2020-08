Leader di Hezbollah: accordo Emirati Arabi Uniti-Israele è un "successo'' necessario a Trump

L'accordo di pace tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele è stato mediato dagli Stati Uniti e annunciato giovedì, prevedendo una piena normalizzazione delle relazioni tra i due paesi e il ritiro di Tel Aviv dai suoi piani per estendere la sovranità aggiuntiva sulla Cisgiordania.

Il leader libanese di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha denunciato l'accordo di pace tra Emirati Arabi Uniti e Israele mediato dagli Stati Uniti come una mossa fatta per interesse politico per la campagna presidenziale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"La decisione degli Emirati Arabi Uniti è un favore alla campagna Trump e un favore personale a Netanyahu", ha detto Nasrallah.

Nasrallah ha osservato che l'accordo era prevedibile e che i tempi erano stati attentamente fissati, il che, secondo lui, "dimostra ancora una volta che alcune organizzazioni arabe servono ancora gli interessi degli Stati Uniti".

"Non siamo sorpresi dalle azioni di alcuni governanti negli Emirati, dal momento che queste decisioni sono prese nel quadro della loro politica che seguono abitualmente", ha detto il leader di Hezbollah.

L'accordo di pace di giovedì tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele è stato concepito come una tabella di marcia per una "normalizzazione delle relazioni", con Abu Dhabi che ha stabilito legami diplomatici con Tel Aviv in cambio del congelamento dei piani di estendere la sovranità su parti della Cisgiordania.

Con la veemenza osteggiato da Palestinesi, Turchia, Yemen e molti altri paesi, l'accordo, soprannominato "Accordo di Abraham", è stato accolto favorevolmente da Egitto, Regno Unito, Austria, Francia e altre nazioni. Alcuni lo hanno definito un passo verso la "pace in Medio Oriente", mentre altri lo hanno condannato come violazione dei diritti dei palestinesi.