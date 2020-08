Il governo del Regno Unito contrassegnerà i suoi progetti in Scozia con la bandiera Union Jack

Tutti i principali progetti in Scozia finanziati direttamente dal governo britannico verranno marchiati con l'Union Jack, la bandiera nazionale del Regno Unito, a partire dal prossimo anno, ha riferito The Telegraph, citando i politici conservatori.

Secondo il leader dei conservatori scozzesi Douglas Ross, la bandiera sarà usata al posto del simbolo della Ue quando denoterà un ponte o una strada finanziata dal governo centrale, mostrando una "connessione visiva" tra Londra e i suoi investimenti in Scozia.

"Non dovremmo vergognarci dei nostri investimenti diretti nelle comunità di tutta la Scozia... vedremo che, attraverso il fondo di prosperità condiviso, questo è il denaro che l'UE ha utilizzato per stanziare progetti in Scozia e in altre parti del Regno Unito", Ross ha detto a The Telegraph.

"Se possono avere una bandiera dell'Ue, perché non avere la bandiera del Regno Unito per mostrare che qui c'è un esempio dei nostri due governi in Scozia, che lavorano insieme, e il governo del Regno Unito che fornisce progetti per singole comunità e tutto il Paese?"

Ross ha anche criticato i sostenitori del Partito nazionale scozzese che potrebbero non gradire la bandiera britannica, affermando che "non si sono mai indignati per aver visto una bandiera dell'Unione europea accanto alla Saltire (Croce di Sant'Andrea scozzese)".

Il segretario di Stato per la Scozia Alister Jack ha confermato che l'idea era stata firmata sia dal premier Boris Johnson che dal cancelliere Michael Gove, sottolineando che quando si tratta di progetti comuni per il governo centrale e locale, verranno utilizzati sia l'Union Jack che lo stendardo Saltire.

L'alto parlamentare dello SNP Tommy Sheppard ha criticato i piani come "sciocco e simbolismo politico", aggiungendo che il governo non otterrà nulla "cercando di propinare l'Unione Flag alla gente".