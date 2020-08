L'Inps darà i nomi dei "furbetti del bonus" se la Camera ne farà richiesta

L'Inps dà la disponibilità a rendere pubblici i nomi dei "furbetti di Montecitorio" ma passa la palla al Parlamento. Dovrà infatti essere la presidenza di Montecitorio a presentare la richiesta per sapere chi sono i parlamentari che, dopo l'approvazione del Cura Italia, hanno presentato la domanda per ottenere il bonus da 600 euro destinato dal governo alle imprese e partite Iva in difficoltà per gli effetti del lockdown.

La soluzione arriva dopo che martedì 11 agosto il Garante della Privacy ha specificato che "la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo" in quanto da questi non si può evincere "una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato", dando il via libera alla pubblicazione della lista dei percettori dell'indennità che ricoprono un incarico pubblico.

Nel frattempo si è aperta una vera e propria caccia ai nomi, con alcuni outing, come quello della consigliera comunale milanese della lista Milano Progressista, Anita Pirovano, che ha ammesso di aver chiesto il bonus perché non vive di politica e l'emergenza covid ha intaccato il proprio reddito, o Ubaldo Bocci, coordinatore del centro destra di Firenze, che al Corriere ha detto di aver chiesto e ottenuto il bonus, poi devoluto in beneficenza ad una associazione di disabili.

Singolare il caso del sindaco del comasco, Federico Broggi, che ha deciso di restituire i soldi ricevuti, richiesti per il calo di fatturazioni subito in seguito all'esplosione dell'emergenza sanitaria.

In Veneto compaiono quelli dei consiglieri Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli e del vice presidente della giunta Gianluca Forcolin. La notizia sarebbe confermata da fonti interne del Carroccio. Il presidente Zaia aveva chiesto trasparenza e provvedimenti all'interno del partito chi ha percepito il bonus.