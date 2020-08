Bielorussia, da oltre 3 ore non è noto dove si trovi la candidata Tikhanovskaya

E’ in corso la ricerca delle informazioni sul luogo in cui si trova la candidata alle elezioni presidenziali in Bielorussia Svetlana Tikhanovskaya.

In precedenza i servizi di sicurezza dello Stato avevano dichiarato di aver impedito un attentato contro di lei. Il capo del Comitato di Sicurezza dello Stato della Bielorussia Valery Vakulchik ha dichiarato che Tikhanovskaya sarebbe potuta diventare una vittima di omicidio, dopo che servizi di sicurezza hanno intercettato un messaggio “c’è bisogno di una vittima sacrificale”.

Al momento da oltre tre ore non si hanno informazioni su dove si trovi la candidata dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya.

Nel pomeriggio Tikhanovskaya ha consegnato una denuncia alla Commissione elettorale centrale della Bielorussia, lo ha confermato a Sputnik la portavoce della Commissione Anna Krasulina. Inoltre, nella Commissione hanno dichiarato che i dipendenti hanno lasciato l’edificio alle ore locali 19:00, e Svetlana Tikhanovskaya se n’era andata prima.

Da diverse ore non risponde al telefono la sua portavoce. Neanche la sua squadra ha informazioni su dove si trovi Tikhanovskaya.

Secondo i dati preliminari della Commissione elettorale centrale, Svetlana Tikhanovskaya ha guadagnato circa il 10% dei consensi. In una conferenza stampa speciale la candidata ha dichiarato che non riconosce i risultati delle elezioni.

Alle elezioni presidenziali si sono svolte in Bielorussia il 9 agosto, l'attuale capo di stato Alexander Lukashenko, secondo i dati del Comitato elettorale centrale, ha vinto con circa l’80% dei voti.

Domenica sera sono iniziate proteste di massa non autorizzate in diverse città della Bielorussia. I manifestanti nel centro di Minsk hanno eretto barricate fatte di bidoni della spazzatura. La polizia ha lanciato contro alcuni manifestanti gas lacrimogeni, idranti e granate assordanti e li ha allontanati dal centro della città. Durante le proteste non ci sono state vittime, diverse persone sono state portate in ospedale.