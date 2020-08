Bielorussia, servizi segreti: impedito attentato contro candidata Tikhanovskaya

In precedenza, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko aveva affermato che il quartier generale dell'opposizione aveva chiesto protezione alle autorità del paese durante le rivolte, e tale protezione gli è stata fornita. Come aveva osservato Lukashenko, uno dei sostenitori di Tikhanovskaya ha chiesto allo Stato di prendere sotto protezione l'ufficio dove si sono riuniti i rappresentanti della sede e dei giornalisti dopo le elezioni. Secondo il capo dello Stato, qualcuno aveva bisogno di una “vittima sacrificale”.

Il capo del Comitato di Sicurezza dello Stato ha dichiarato che poco prima della richiesta del quartier generale dell’opposizione i servizi governativi hanno intercettato un messaggio “c’è bisogno di una vittima sacrificale”.

“Il mittente è già stato identificato e sarà arrestato a breve”, ha detto Vakulchik in una trasmissione del canale televisivo ONT.

Le elezioni presidenziali si sono svolte in Bielorussia il 9 agosto, l'attuale capo di stato Alexander Lukashenko, secondo i dati del Comitato elettorale centrale, ha vinto con circa l’80% dei voti.

Domenica sera sono iniziate proteste di massa non autorizzate in diverse città della Bielorussia. I manifestanti nel centro di Minsk hanno eretto barricate fatte di bidoni della spazzatura. La polizia ha lanciato contro alcuni manifestanti gas lacrimogeni, idranti e granate assordanti e li ha allontanati dal centro della città. Durante le proteste non ci sono state vittime, diverse persone sono state portate in ospedale.

La situazione a Minsk attualmente è calma, ma nella serata è attesa una nuova ondata di proteste.