Salvini a Viareggio contestato dal maestro Alberto Veronesi candidato Pd

Questa mattina il viaggio elettorale toscano di Matteo Salvini è giunto a Viareggio, dove prima di iniziare è stato contestato dal maestro concertista Alberto Veronesi, direttore del Festival Pucciniano di Torre del Lago e in corsa con il Pd alle prossime elezioni regionali.

Il maestro si è presentato alla manifestazione indossando il suo cartellone elettorale e salito su una fioriera pubblica ha gridato in direzione del palco:

"questa è terra di civiltà e di accoglienza".

La risposta ironica di Salvini non si è fatta attendere ed è arrivata pochi minuti dopo l’inizio del suo comizio elettorale sul palco, dove era presente anche la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi.

“Certo che sé il direttore di uno dei festival principali è quello che viene e grida come un matto, qui di domenica mattina a gente che non la pensa come lui… Qui ragazzi, c’è da cambiare tante robe eh!”

La contro replica del maestro

Su Facebook è giunta la contro replica del maestro Veronesi, che ha spiegato di essersi pacificamente avvicinato al palco e di aver “gandhianamente, loro ricordato che questa è terra di civiltà”.

Il maestro racconta di aver provato ad avvicinarsi al gazebo ma che non gli è stato consentito.

“Lo so che a Salvini piacerebbe che io fossi ‘un povero matto’, per usare le sue gentili parole.. No! Io sono soltanto il figlio di una donna che ha conosciuto l'orrore del lager di Bergen Belsen e che fin da ragazzo ha respirato una cultura antifascista”, ha scritto il direttore musicale.

Azzolina sul banco con le rotelle

Salvini parlando a Viareggio degli argomenti più disparati ha anche raccontato che sabato 8 agosto, ad Empoli, è stato fermato da un gruppo di maestre che gli hanno rivolto la seguente richiesta:

“Matteo metti la Azzolina su un banco con le rotelle e falla correre sul lungo mare di Viareggio”.