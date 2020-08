Dl Agosto, nuova bozza con 400 euro per reddito emergenza e 200mln ai Comuni

In fase di stesura il decreto legge di Agosto, che ora includerebbe anche 400 euro per reddito di emergenza e 200 milioni ai Comuni. Atteso il Cdm, ma non è stata ancora fissata l'ora della riunione.

Una nuova bozza del Decreto legge di agosto conterebbe un assegno da 400 euro per il reddito di emergenza che, se confermato, si andrebbe ad aggiungere agli altri due assegni rilasciati nei mesi scorsi.

Per la richiesta vi sarà tempo fino al 15 ottobre se effettivamente incluso nella versione definitiva del dl di Agosto, che si arricchisce anche di nuovi articoli riporta l’Ansa. Il Dl Agosto sale quindi dai precedenti 91 articoli, agli attuali 103 articoli, dei quali alcuni riportano soltanto il titolo.

La nuova bozza recepisce l’accordo di ieri tra i membri della maggioranza riguardo la Cig e i licenziamenti.

In arrivo per i Comuni ulteriori 200 milioni di euro, ma anche norme per Air Italy e i fondi per rifinanziare l’operazione “Strade sicure” fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Intanto il Consiglio dei ministri inizialmente ipotizzato per le ore 13.00 di oggi non è stato ancora convocato. La sua convocazione potrebbe slittare a questa sera, ma il sito istituzionale del Governo non riporta, per ora, di un Cdm convocato per oggi.

Ieri Italia Viva di Matteo Renzi ha posto come condizione al suo sì al decreto, l’introduzione di una misura che sposta la data di scadenza delle tasse di novembre che dovrebbero pagare partite Iva, autonomi e professionisti.