Supermedia dei sondaggi di agosto, vincono i gregari Fdi e M5s prima della pausa di Ferragosto

Cosa succede alla Lega in questa ultima supermedia dei sondaggi politici prima della pausa estiva? Il partito di Salvini perde quasi un punto percentuale in due settimane.

Imperdibile l’ultima Supermedia di Agi/YouTrend prima della pausa estiva che manderà in vacanza anche i sondaggi politici, con o senza bonus vacanze.

Iniziamo dalla Lega per Salvini premier ovviamente, che in questo sondaggio politico del 6 di agosto vede l’interesse verso le idee del Capitano calare al 24,6% rispetto al 25,5% di due settimane fa (-0,9%).

Meno pesante il calo del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, che con il 20,3% perde solo il -0,1%. Forse premiato dal patto per i giovani, l’ultima proposta del Pd per il futuro dell’Italia?

Bene il Movimento 5 stelle, senza capo politico designato e con un sempre più in difficoltà capo a interim Vito Crimi, che sale al 16,6% (+0,5%). A quanto pare ai grillini litigare al loro interno gli fa bene sul piano dei sondaggi elettorali: non è la prima volta che accade.

Fratelli d’Italia è lì pronta a sbranare i pentastellati con il suo 15,3% che, però, rosicchia il +0,7% alla Lega. Chissà che non bisognerà avvisare Salvini che la Meloni rischia di fargli le scarpe. In caso di governo di centrodestra, se le elezioni reali dovessero confermare queste percentuali di rappresentanza in Parlamento, Salvini dovrà assecondare non poco le richieste di Fratelli d’Italia.

E poi Forza Italia che conferma il 7%. La forza moderata del centrodestra avrà non poco da mediare in Europa per scongiurare fibrillazioni troppo pesanti, in caso di guida del governo italiano a trazione Lega-Fdi.

Mentre i sondaggi politici e la supermedia dei sondaggi, vanno in vacanza per il meritato riposo, non si sono fermati nemmeno durante i mesi di lockdown, avremo modo di pensare su come si rifletteranno le elezioni regionali del 20 e 21 settembre sul governo nazionale.

Risultati elettorali delle amministrative molto sbilanciati a destra faranno crollare la maggioranza giallorossa?

Lo scopriremo un giorno dopo la fine dell’estate, il 22 di settembre.