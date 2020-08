Italia-Turchia telefonata tra i due ministri degli Esteri Di Maio e Cavusoglu

La telefonata, tenutasi tra il Ministero degli Esteri italiano Luigi Di Maio e l'omologo turco Mevlut Cavusoglu, ha avuto come argomenti i rapporti bilaterali tra i due paesi e le relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia.

Il Ministro 🇮🇹 @luigidimaio ha avuto una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri 🇹🇷 @MevlutCavusoglu



Al centro del colloquio:

📍 Rapporti bilaterali 🇮🇹🇹🇷

📍 Relazioni 🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/NGeiqfs1Hf — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) August 5, 2020

​Nel mese di giugno il ministro Di Maio si è recato in Turchia per un incontro con il suo omologo turco. Durante la conferenza stampa tenutasi in questa occasione, Di Maio aveva dichiarato che "la Turchia è un importante partner commerciale per il nostro Paese, con un interscambio annuo di quasi 18 miliardi di euro".

I due ministri hanno poi discusso il rafforzamento dei rapporti economici, la pandemia del coronavirus, l'export del Made in Italy, e il dossier libico.