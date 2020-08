Beppe Sala: mi candido o non mi ricandido alla guida di Milano?

È da un po’ che il sindaco di Milano pensa e ripensa all’idea di ricandidarsi alla guida della città metropolitana, in più interventi anche su Facebook aveva accennato all’argomento mostrandosi non pienamente convinto dell’idea di fare il sindaco per altri quattro anni ancora.

E parlando dell’argomento con il Corriere della Sera, pone un primo paletto tutto da interpretare, perché Sala chiede “una candidatura collettiva”.

Cosa intende dire il sindaco di Milano? Intende dire che la sua scelta “non deve nascere da una mia riflessione isolata e dalle poche persone che mi stanno normalmente più vicine.”

Ed aggiunge: “Io tendo a crearmi un pool ristretto di persone a fianco, nel bene e nel male, però in questo momento è necessario allargare la riflessione”.

Sala sembra quindi voler tastare il terreno e capire quanti del suo partito o anche di altri partiti politicamente “prossimi” al Pd, potrebbero essere pronti ad appoggiare apertamente una sua ricandidatura alla guida di Palazzo Marino.

Milano chiede cambiamento

Sala è consapevole che la sua Milano chiede ed ha “bisogno di cambiamento”, ecco perché “in queste settimane” lavora a “un progetto di evoluzione della città”.

Ha bisogno, però, di confrontarsi con le ambizioni della città e di “capire se queste idee sono in grado di sorreggere il bisogno di cambiamento che è evidente anche a Milano”, ha detto Sala al Corriere.

Il futuro della città è verde dice ancora Sala, Milano lavora sulla “transizione ambientale, perché siamo convinti che sia il modo per riequilibrare un sistema che produce differenze e penalizzazioni”, riflette il sindaco forse non pensando solo all’ambiente ma anche alle diseguaglianze sociali della sua città.