Venezuela chiede all'Italia di estradare ex presidente società petrolifera PDVSA Rafael Ramirez

Le autorità venezuelane hanno formalmente chiesto all'Italia di estradare l'ex capo della compagnia petrolifera nazionale PDVSA Rafael Ramirez per difendersi in tribunale dalle accuse emerse da un'inchiesta penale, ha annunciato la Corte Suprema venezuelana.

In una dichiarazione pubblicata oggi sulla sua pagina Facebook, la Corte ha precisato che Ramirez è ricercato in relazione a presunte appropriazioni indebite, omissioni in atti d'ufficio in appalti e associazione a delinquere.

Ramirez, che ha guidato il colosso petrolifero dello Stato venezuelano dal 2004 al 2014, è stato anche ministro dell'Energia tra il 2002 e il 2014. Tra il 2014 e il 2017 è stato ambasciatore del Venezuela presso le Nazioni Unite.

L'ex funzionario era uno stretto alleato dell'ex presidente venezuelano Hugo Chavez e dopo le sue dimissioni nel 2017 ha accusato l'attuale governo di "tradire l'eredità" del leader socialista democratico deceduto e di aver "maltrattato" l'industria petrolifera nazionale.