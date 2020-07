FBI ha nascosto documenti segreti in indagini su Russia per proteggerli da "interferenze di Trump"

Un rapporto della CNN adattato da un libro del principale analista legale della CNN, Jeffrey Toobin, affermava che il Federal Bureau of Investigation (FBI) nascondeva copie delle indagini relative alla Russia, temendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potesse intromettersi nelle indagini per chiuderle.

Preoccupato per i presunti piani di Trump per contrastare le loro indagini sui rapporti segnalati dalla campagna del presidente con la Russia, il direttore dell'FBI James Comey, che era "angosciato" dal comportamento di Trump, iniziò a programmare incontri con lui e condividere promemoria con i principali funzionari dell'FBI.

Dopo che Comey è stato licenziato da Trump, il suo vice, Andrew McCabe, secondo il rapporto, ordinò alla sua squadra di aprire un'indagine su Trump e di mettere i promemoria di Comey su SENTINEL, il software di gestione dei casi dell'FBI, che avrebbe impedito la rimozione dei documenti, anche se McCabe fosse stato spodestato.

Tuttavia, i timori dell'FBI per Trump sono andati oltre e presumibilmente ha spinto l'agenzia a prendere alcune copie dei documenti chiave per nasconderli. Questo stravagante tentativo di backup è stato fatto per mantenere accessibili i documenti, nel caso in cui Trump avesse ordinato di "terminare le indagini".

Nonostante i timori che le indagini sarebbero state soppresse, il vice procuratore generale Rod Rosenstein ha nominato l'ex direttore dell'FBI Robert Mueller come consigliere speciale degli Stati Uniti per indagare su presunti "legami" della campagna di Trump con la Russia. Il rapporto affermava, tuttavia, che l'inchiesta era un esempio di "moderazione della pubblica accusa", in particolare mettendo in discussione il motivo per cui Mueller non è riuscito a ottenere i registri fiscali di Trump per un'indagine satellitare.

La risposta arriva nel rapporto stesso, in quanto ricorda che il compito di Mueller da Rosenstein era quello d'indagare sulle accuse secondo cui la campagna di Trump era stata sostenuta dalla Russia e i registri fiscali di Trump non erano rilevanti per la questione.

La CNN ha riferito di un'altra indagine avviata sull'ex avvocato personale di Trump, Michael Cohen, per quanto riguarda il presunto silenzio per Stormy Daniels, un'attrice di film per adulti che ha affermato di aver avuto una relazione con Trump, che ha negato. Mueller consegnò le prove di questo caso al distretto meridionale di New York, con i pubblici ministeri che "inseguivano aggressivamente Michael Cohen".

È qui che la questione dei rapporti finanziari di Trump è tornata nel rapporto, per poi essere respinta per una seconda volta, poiché le indagini su Cohen si sono rivelate essere un'indagine su di lui esclusivamente, non su Trump e sui suoi registri fiscali.

La "moderazione" dei pubblici ministeri era anche giustificata dal fatto che Trump non aveva prove dirette d'illeciti e, di conseguenza, nessuna base per un'indagine. Trump ha definito le accuse e le indagini contro di lui come ripetuti tentativi di attaccarlo come "molestie" e "caccia alle streghe".

"In verità, nonostante tutte le lamentele di Trump in merito alle" cacce alle streghe "che lo perseguitavano, aveva molto di cui essere grato per il modo in cui venivano condotte le indagini di Mueller e del distretto meridionale", osserva il rapporto, denunciando apparentemente il fatto che le indagini non sono state "molto aggressive".

Il rapporto affermava che in entrambe le indagini i pubblici ministeri "non hanno mai cercato" i presunti legami di Trump con la Russia, escludendo la possibilità che ci fosse qualcosa da cercare.

Nonostante la lotta dichiarata dall'FBI per preservare i promemoria di Comey e altri "documenti chiave", Mueller non ha mai trovato alcun legame tra la campagna di Trump e la Russia. Anche le accuse di "intromissione" di Mosca nelle elezioni del 2016 sono state smentite dal Cremlino.

Mai provato da prove credibili e respinto da ogni parte, i presunti legami di Trump con la Russia sarebbero stati rivelati da alcuni documenti dell'FBI declassificati come "voci, nella migliore delle ipotesi".