Colloqui in videoconferenza tra Di Maio e capo diplomazia cinese Wang Yi

Durante la videoconferenza il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che la "Via della Seta apre nuove prospettive cooperazione" bilaterale.

Durante una riunione in videoconferenza con il capo della Farnesina Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha rilevato "nuove prospettive di cooperazione" bilaterali grazie all'adesione dell'Italia al progetto economico della Nuova Via della Seta promosso da Pechino per collegare le infrastrutture di Asia ed Europa. Lo ha riferito il sito web dell'emittente cinese Cgtn.

In aggiunta il capo della diplomazia di Pechino ha evidenziato la cooperazione tra Italia e Cina durante la pandemia di coronavirus, definendola un "esempio" per la comunità internazionale, dato che i due Paesi si sono "aiutati a vicenda a superare le difficoltà": proprio la cooperazione è "l'arma più vantaggiosa per superare il virus" e "rimarrà la ricetta più efficace per lo sviluppo futuro" una volta che l'allerta epidemiologica sarà alle spalle.

Infine Wang Yi ha fatto sapere a Di Maio che Pechino conta su una maggiore cooperazione con l'Italia nel settore delle infrastrutture e dell'high tech.

Gli argomenti discussi sono stati confermati analogamente con un tweet della Farnesina, in cui viene riportata anche la discussione della "situazione a Hong Kong e tutela autonomia".

Min. @luigidimaio in videoconferenza con MAE 🇨🇳 Wang Yi



Al centro del colloquio:

📍rilancio partenariato economico ed export prodotti agroalimentari 🇮🇹

📍lotta al #COVIDー19 e cooperazione globale per vaccino

📍transizione digitale

📍situazione a Hong Kong e tutela autonomia pic.twitter.com/xLEgAJFmpD — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) July 30, 2020

​Nuova Via della Seta

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato nel 2013 il progetto Nuova via della Seta. Tale iniziativa, prevede il miglioramento delle vie commerciali attualmente esistenti e la creazione di nuove al fine di connettere, economicamente e non, oltre 60 Paesi tra Asia centrale, Europa e Africa.

L'iniziativa ruota attorno alla promozione e al miglioramento delle relazioni commerciali tra la Cina e le altre nazioni coinvolte.