Barometro politico Demopolis, Lega ha perso 11% di consenso in 12 mesi

Il calo quasi silente dei consensi della Lega per Salvini premier. In 12 mesi il partito di Matteo ha perso 11 punti percentuali passando dal 37% dei consensi al 25,4%. Meloni ne ha approfittato.

A luglio del 2019 i sondaggi politici davano la Lega per Salvini Premier al 37%, ma le intenzioni di voto degli italiani 12 mesi dopo, luglio 2020, sono di molto cambiate e il 25,4% oggi voterebbe per Salvini.

La Lega ha quindi perso l’11,6% dei consensi elettorali, o meglio delle intenzioni di voto.

A favore di chi? Di Giorgia Meloni sopra tutti, il cui partito Fratelli d’Italia è passato dal 6,4% delle Europee del 2019 all’attuale 15%. Un guadagno più che raddoppiato nel giro di 14 mesi quello della sorpresa Meloni.

Il più stabile di tutti è il Partito Democratico, che rispetto ad un anno fa vale l’uno percento in mento e rispetto alle Europee del 2019 vale l’1,7% in meno: oggi il Pd è al 21%.

Instabile il M5s che dopo il 17,1% delle Europee 2019 (dimezzati i consensi rispetto alle politiche del 2018) ha poi guadagnato punti percentuali fino a giungere al 21% a settembre 2019, per poi calare al 14% e riprendersi solo grazie alla pandemia.

4 partiti in 10 punti

“Se un anno fa la distanza tra primo e quarto partito era di quasi 30 punti, oggi si è ridotta a poco più di 10 punti: è la conferma dell’estrema variabilità negli umori dell’elettorato italiano”, a dirlo è il direttore di Demopolis Pietro Vento che ha realizzato il sondaggio politico.

Sondaggio politico: tutto il resto

Se si fa eccezione per Forza Italia che con il 6,5% in eventuali elezioni autunnali riuscirebbe a portare in Parlamento suoi onorevoli, gli altri partiti politici prendono così poco da non poter sperare di rientrare in Parlamento.

La Sinistra-Leu è al 3,4%, Italia Viva ottiene il 3,2% e Azione di Calenda il 2,5%. Questi partiti riuscirebbero probabilmente a portare in Parlamento singoli politici, ma che poi andrebbero a costituire il Gruppo Misto scomparendo definitivamente dalla scena politica italiana.