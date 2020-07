Zingaretti: Salvini? Sulle mascherine diseducativo e pessimo

Quando Matteo Salvini si mostra senza la mascherina o se la toglie in contesti dove dovrebbe tenerla, “è pessimo” dice il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

“Dare il cattivo esempio lo trovo davvero di cattivo gusto: è diseducativo” aggiunge, pensando probabilmente ai tanti che tendono a scordarsi di indossare la mascherina anche nei luoghi al chiuso dove la mascherina resta obbligatoria.

Sulla associazione proroga dello stato di emergenza, uguale prolungamento di un governo inesistente, Zingaretti dice che sono “ipocrite ricostruzioni, brutte e sbagliate”.

Parlando a SkyTg24, il segretario del Pd afferma che lui è quello che “ha insistito sulla lealtà al governo ma per fare le cose”.

L’azione del Pd, “il pungolo”, è servito sui dossier Aspi, Alitalia e sull’Europa. Io combatto la “pigrizia nell’andare avanti” sostiene Zingaretti.

Per quanto riguarda la legge elettorale riconosce che se non si dovesse trovare un accordo nella maggioranza, si discuterà dell’argomento anche con le opposizioni per trovare “un confronto con tutti”.

Sui migranti coinvolgere Onu e Unione Europea

Per quanto riguarda il flusso di migranti crescente che giunge dall’Africa, Zingaretti afferma che era prevedibile, perché la crisi economica scatenata dalla pandemia colpisce anche l’Africa.

I flussi improvvisi sono frutto della fame accentuata ancora di più dalla pandemia.

“Bisogna coinvolgere Onu e Unione europea per avere flussi regolari, perché il problema è nei flussi irregolari”, sostiene il segretario del Partito Democratico.

Per quanto riguarda le violazioni dei diritti da parte della Guardia costiera libica, Zingaretti dice che “è un errore far finta che non c’è un problema. Casomai bisogna starci di più. Non si può dire andiamo via”.