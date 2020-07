Salvini, Berlusconi e Meloni scrivono a Conte: No a scostamento bilancio al buio

“Il governo ci chiede ancora una volta di consentire, in Parlamento, un nuovo scostamento di bilancio. Una misura grave, di fronte alla quale ancora una volta siamo pronti a fare la nostra parte, ma questa volta, signor Presidente del Consiglio, non lo faremo al buio”.

Sono le parole scritte da Salvini, Meloni e Berlusconi in una lettera pubblicata su Il Sole 24 Ore e indirizzata a Giuseppe Conte.

La questione sul tavolo non è tanto lo scostamento di bilancio in sé di ulteriori 25 miliardi di euro, che il centrodestra si dice pronto a votare autorizzando. Il problema è come verranno spesi quei fondi, quel “denaro dei nostri figli, le risorse degli italiani”, scrivono i tre leader del centrodestra.

Nessuno a destra è disposto a votare uno scostamento volto a finanziare ulteriori “operazioni assistenziali o addirittura clientelari mentre il Paese soffre”, scrivono i tre.

Le proposte del centrodestra per lo scostamento di bilancio

Il centrodestra vorrà ascoltare in aula un programma che dica come “l’Esecutivo intenda impiegare queste nuove ingenti risorse”, scrivono i tre leader.

Ma oltre ad ascoltare Salvini, Meloni e Berlusconi avanzano delle proposte che chiedono siano prese in considerazione.

In particolare chiedono l’esenzione dal versamento del secondo acconto IRPEF/IRES 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità.

Il centrodestra chiede a Conte anche di prendere in considerazione la riduzione del 30% dei coefficienti di calcolo dell’IMU, e l’esenzione dell’IMU per i paesi sotto i 3mila abitanti e per gli immobili commerciali e produttivi sfitti.

I tre fanno presente anche il loro disappunto per il fatto che il governo non ha preso in considerazione la loro proposta di un anno bianco fiscale, che dovrebbe prevedere il non pagamento delle tasse da parte degli italiani per tutto il 2020.