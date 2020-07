Dopo Trump, Biden è "sempre m**da": la frase shock dell'ex capo campagna di Bernie Sanders

Alla corsa per la Casa Bianca, l'attuale presidente Donald Trump dovrà affrontare lo sfidante Joe Biden, il candidato presunto democratico dato in testa di sette punti nello stato chiave della Carolina.

Per l'ex coordinatrice della campagna elettorale di Bernie Sanders, Nina Turner, non è affatto entusiasmante il confronto elettorale che si profila e suggerisce che il voto per il democratico Biden sia il male minore, ma che non ci sia una sostanziale differenza fra i due candidati.

"È come dire a qualcuno: "Hai una scodella di m**da di fronte a te, e tutto ciò che devi fare è mangiarne metà invece che tutta". "È ancora m**da", dice seccamente, riferisce un articolo di The Atlantic, che analizza i motivi per cui Trump potrebbe essere rieletto a novembre.

Più cauto ma altrettanto duro è il professore Cornel West, dell'Università di Harvard, che citato nell'articolo, sostiene che Biden sia "un centrista mediocre, poco coraggioso e neoliberista contro cui abbiamo tutti combattuto nell'establishment democratico", mi ha detto il professore di Harvard University, sostenitore di Bernie Sanders.

I sondaggi elettorali

I nuovi sondaggi elettorali mostrano Biden in testa a 7 punti nello stato chiave della Carolina del Nord, mentre secondo le rilevazioni di Fox News il candidato democratico ha un vantaggio sul presidente in carica di nove punti in diversi altri stati. Molti però, incluso l'attuale inquilino della Casa Bianca, sostengono che le rilevazioni potrebbero non essere fedeli alla realtà e mostrare un esito differente da quello reale, esattamente come nel 2016, quando tutti i sondaggi davano per vincente la candidata democratica Hillary Clinton, che invece perse la corsa con Donald Trump.

Secondo l'analisi pubblicata da The Atlantic, il posto di Trump allo Studio Ovale potrebbe essere assicurato da diverse ragioni, inclusa la possibilità di una ripresa economica nel post COVID-19 e una presunta incapacità dei sostenitori di Biden di votare perché la pandemia li costringe a rimanere a casa.