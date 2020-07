Libia, Erdogan telefona a Conte e riceve al-Sarraj a Istanbul

"Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avuto un incontro con il presidente del Consiglio del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez al-Sarraj, nel Vahdettin Pavilion a Istanbul", ha riferito l’ufficio stampa della presidenza turca.

Questa visita di al-Sarraj in Turchia non era stata annunciata. Non sono stati resi noti dettagli sui colloqui.

La presidenza turca aveva in precedenza riferito su Twitter che Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il premier Conte, in cui i due hanno discusso la situazione in Libia. Conte e Erdogan hanno concordato di mantenere il dialogo per la soluzione politica in Libia. Le parti hanno discusso inoltre la cooperazione nella lotta contro il coronavirus e gli sforzi da intraprendere nel periodo post-pandemico. Stando a quanto riportato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri italiano sono stati discussi anche i rapporti UE-Turchia.

President @RTErdogan spoke by phone with Prime Minister Giuseppe Conte of Italy. pic.twitter.com/Jh8RFNLEq2 — Turkish Presidency (@trpresidency) July 25, 2020

In Libia prosegue lo scontro tra il Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj, che controlla Tripoli e territori nella parte occidentale del paese, e l'Esercito Nazionale Libico (LNA) guidato dal maresciallo Khalifa Haftar.