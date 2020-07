Paragone presenta nuovo partito: "No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone"

Gianluigi Paragone è pronto con il suo partito politico a condurre l'Italia non solo fuori dall'euro, ma fuori dall'Unione Europea. Gli italiani devono riconquistare la sovranità e la grande industria di Stato?

Ci siamo, è nato un nuovo partito politico, anzi è nato il partito di Gianluigi Paragone, più volte annunciato negli ultimi mesi e quest’oggi presentato in conferenza stampa alla Camera dei deputati.

Il nome del partito di Gianluigi Paragone è tutto un programma, si chiama ‘No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone’. Un po’ lungo da un punto di vista marketing e potrebbe per questo “sfuggire” ai più, ma la sua idea è chiara sin dal titolo.

Paragone, cacciato dal Movimento 5 stelle, con i voti del quale era stato votato e con i quali siede in Parlamento, nel suo manifesto fondativo definisce il soggetto politico la casa “di chi vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia dell’Unione Europea e della moneta unica”.

Con l’Italexit Paragone fa sul serio

Gianluigi Paragone con Italiexit fa sul serio. Di recente ha incontrato Nigel Farage, l’artefice della Brexit nel Regno Unito, che volentieri si è fatto fotografare sorridente con la T-shirt Italexit.it e al suo fianco il felicissimo ex grillino.

Italexit.it è il sito web del partito No Europa per l’Italia e l’idea di fondo è chiara, come sono chiare “Le nostre parole d'ordine: usciamo dalla UE e scardiniamo il neoliberismo!”

L’obiettivo è recuperare la sovranità monetaria affinché l’Italia abbia la sua indipendenza e per restituire agli italiani ciò che è loro, ovvero “il connubio della piccola e media impresa con le banche pubbliche, la grande industria di Stato”, probabilmente quella stessa industria di Stato mal gestita che negli anni ‘90 ci dovemmo vendere per coprire la voragine nelle casse dello Stato da centinaia di migliaia di miliardi di lire che ancora oggi ereditiamo.

A proposito del partito di Gianluigi Paragone, secondo un sondaggio politico è dato all'1.3% delle intenzioni di voto.