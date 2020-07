Migranti sbarcati a Lampedusa, ministro Lamorgese assicura massima attenzione sanitaria

Il ministro Luciana Lamorgese ribadisce l'impegno degli organi di sorveglianza per scongiurare che migranti positivi al nuovo coronavirus possano essere liberi di vagare per il territorio italiano.

Durante l’odierno question time il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha assicurato che sugli sbarchi di migranti a Lampedusa e lungo le coste della Sicilia e della Calabria, l’attenzione è massima.

In particolare è alta l’attenzione sulla “sicurezza sanitaria” e ricorda che a Lampedusa sono stati effettuati 1487 test sierologici su altrettanti migranti, e in caso di esito positivo del test le autorità sanitarie hanno effettuato il tampone.

Lamorgese ha anche indicato la soluzione per garantire la quarantena dei migranti non sul suolo, ma in mare. Per raggiungere tale obiettivo sono “in corso le procedure per individuare due navi” sulle quali saranno collocati i migranti che devono osservare i 14 giorni di quarantena obbligatoria.

I migranti positivi al nuovo coronavirus individuati sono 163 e sono tutti in isolamento riferisce il ministro Lamorgese.

Tentativi di fuga dei migranti positivi

In più di una occasione i migranti positivi o che stavano osservando il periodo di quarantena sono scappati alla sorveglianza degli hotspot.

Su questo fronte il ministro dell’Interno garantisce che la sorveglianza è stata rinforzata per “neutralizzare i tentativi di fuga” e dice anche che, quando tali casi si sono verificati, nella maggior parte i migranti sono stati “tempestivamente recuperati”.

Lamorgese in Tunisia

Dopo essere stata in visita in Libia, il ministro dell’Interno Lamorgese annuncia che la prossima settimana sarà in Tunisia. Mentre tra pochi giorni incontrerà il neo ministro francese.

L’obiettivo è di creare una collaborazione solida con i Paesi africani, mentre in Europa si lavora alla maggiore solidarietà anche da parte di quelle nazioni che si rifiutano di accogliere le quote di migranti.