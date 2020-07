Sondaggio politico Swg: riprendono fiato la Lega e il M5s, calano gli altri

Mentre le posizioni dei partiti in questo nuovo sondaggio politico Swg non cambiano di molto, da notare la posizione degli italiani rispetto alla trattativa in Europa sul Recovery Fund.

Il sondaggio Swg commissionato dal Tg La7 di Enrico Mentana, presenta anche per questa settimana le intenzioni di voto di un campione di italiani, mostrando una lieve ripresa della Lega di Salvini che va al 26,5% (+0,2%), a discapito del Partito Democratico che invece perde consenso scendendo al 19,3% (-0,3%).

Sale invece il Movimento 5 stelle al 15,6% (+0,3%), probabilmente spinto dal “successo” sul dossier Autostrade per l’Italia, dove i grillini avrebbero ottenuto l’uscita di scena della famiglia Benetton.

Fratelli d’Italia è tra quei partiti che questa settimana viene penalizzato, scende al 14,2% (-0,3%) rispetto alla settimana scorsa.

In calo anche Forza Italia al 6% netto (-0,3%), a nulla è valsa la posizione istituzionalmente a favore del Governo Conte che in Europa ha fatto gli interessi del Paese.

Per quanto riguarda gli altri partiti invece, questi sono i risultati del sondaggio politico della settimana di Swg per La 7:

La Sinistra 3,6%; Azione 3,3%; Italia Viva 3%; +Europa 2,4%; Verdi 1,9%; Cambiamo! 1,2%.

Soddisfazione degli italiani sulla trattativa in Europa

Una parte importante del sondaggio politico viene riservata alla soddisfazione degli italiani rispetto al modo in cui l’Italia ha fatto valere i suoi interessi al Consiglio europeo che ha deciso la composizione economica del Next Generation EU e i fondi per il Bilancio europeo per il periodo 2021 – 2027.

Il 42% dei rispondenti si ritiene molto soddisfatto o abbastanza del modo in cui il Governo italiano ha trattato con i partner europei.

Ma un 48% si è espresso come poco o per niente soddisfatto della trattativa.

Scomponendo i dati per analizzarli in maniera più approfondita, i più soddisfatti sono gli elettori del Pd, seguiti dagli elettori del M5s. Mentre gli elettori della Lega e di Fratelli d’Italia sono quelli scontenti.

Un 10% non sa come esprimersi al riguardo della trattativa.