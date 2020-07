Sviluppi del vaccino di Oxford ufficialmente condivisi con Russia, non c'e bisogno di "rubarli"

"Penso che tutta questa storia sia un tentativo di offuscare il vaccino russo da parte di persone che hanno paura del suo successo, dal momento che il nostro vaccino potrebbe essere potenzialmente il primo sul mercato e potenzialmente il più efficace", ha dichiarato Dmitriev.

"Si tratta delle solite accuse senza alcuna prova e conferma. Anche la tempistica della loro apparizione è degna di nota, proprio dopo che abbiamo annunciato che prevediamo l'approvazione dei regolatori ad agosto", ha dichiarato il presidente del Fondo.

Dmitriev ha sottolineato che la Russia non ha bisogno di rubare i dati sugli studi del vaccino contro Covid del Regno Unito, poiché la casa farmaceutica svedese-britannica AstraZeneca ha concordato con la compagnia farmaceutica russa R-Pharm la produzione dei vaccini nella Federazione Russa e ha già notificato tutti gli sviluppi.

"Non è necessario 'rubare' nulla ad Oxford, poiché l'AstraZeneca ha già concordato con una delle nostre società in portafoglio, la R-Pharm, di produrre i vaccini di Oxford in Russia. Pertanto non serve rubare nulla, non ci sono segreti. Tutto è già stato trasmesso alla R-Pharm, che produrrà il vaccino dell'AstraZeneca in Russia utilizzando tutte le tecnologie e il know-how", ha dichiarato Dmitriev.

Ricordiamo che il vaccino candidato, denominato ChAdOx1 o AZD1222, la cui efficacia deve essere ancora completamente dimostrata, in sede di sviluppo vede il contributo anche dell'Italia, attraverso la collaborazione dell'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia (Roma). Sarà distribuito dall'AstraZeneca, che ha firmato un accordo con l'Italia per la produzione di 400 milioni di dosi, di cui 60 milioni da consegnare entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato in precedenza il Ministro della Salute italiano Roberto Speranza durante il suo intervento in Senato.

Il Centro Nazionale di Sicurezza Informatica del Regno Unito (National Cyber Security Centre, NCSC - ndr) aveva denunciato nel corso della giornata che hacker legati presumibilmente allo Stato russo avrebbero intrapreso tentativi per rubare dati sullo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus.

A seguito di una dichiarazione congiunta dei servizi di cibersicurezza britannici, canadesi e statunitensi, il ministro degli Esteri del Regno Unito Dominic Raab ha messo in guardia l'intelligence russa dai tentativi di colpire gli studi sulla pandemia di Covid-19.

La reazione del Cremlino

La Russia non dispone di informazioni su chi potrebbe aver condotto attacchi informatici contro le aziende farmaceutiche ed centri di ricerca nel Regno Unito e non ha nulla a che fare con questa situazione, ha dichiarato in precedenza oggi a Sputnik Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino. Ha aggiunto che la Russia considera inaccettabili le accuse di Londra relative agli attacchi di hacker per rubare segreti sulle ricerche del vaccino contro il Covid, nonché sulla presunta ingerenza nelle elezioni del 2019: si tratta di dichiarazioni infondate.