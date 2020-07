Pompeo: Usa hanno bisogno del sostegno della Russia in Afghanistan

"Abbiamo fatto chiaramente capire ai russi che abbiamo bisogno del loro sostegno in questi sforzi (per un accordo in Afghanistan - ndr)... Abbiamo messo in chiaro che dobbiamo lavorare insieme per avere un Afghanistan sovrano, indipendente e pacifico. Penso che sia nell'interesse della Russia e della Cina per gli interessi degli afghani", ha dichiarato Pompeo in una videoconferenza organizzata da The Hill.

Al segretario di Stato è stato chiesto se avesse discusso nella recente conversazione con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dell'illazione secondo cui la Russia avrebbe offerto ricompense ai talebani afghani per attaccare i soldati americani.

"Sì, certo. Ho parlato molto con i miei partner russi, ho parlato molto con i partner dell'intelligence russa quando ero il direttore della CIA", ha risposto Pompeo, senza specificare se avesse discusso queste informazioni.

In precedenza il New York Times aveva pubblicato un articolo in cui citava fonti governative anonime che affermavano che a Trump era stato presentato un rapporto dei servizi segreti in cui si affermava che Mosca avrebbe potuto pagare i ribelli islamici in Afghanistan per uccidere soldati statunitensi. Lo stesso Trump ha definito una "bufala" la pubblicazione del New York Times, e l'intelligence statunitense ha ammesso che il complotto russo in Afghanistan non è credibile.