Alaska, città di Sitka trasferirà in museo statua del fondatore russo della città

"L'importanza della statua di Baranov in un luogo di ritrovo locale a Sitka continua a incitare divisioni nella nostra comunità; il posizionamento in un punto centrale rischia un messaggio sbagliato per i residenti e i visitatori di Sitka; il monumento a Baranov continua a normalizzare una figura intrisa di divisione razziale, violenza e ingiustizia; Sitka ha una scelta in merito ai valori che può proiettare", si legge nella risoluzione comunale.

Secondo il documento, il trasferimento della statua di Baranov al Museo della società storica di Sitka consentirà un'esposizione completa che fornisce un contesto storico, nonché importanti lezioni da trasmettere alle generazioni future.

"Che sia finalmente risolto, è intenzione dell'Assemblea della Città e del Comune di Sitka porre la statua sotto la cura del Museo della Società Storica di Sitka", ha detto.

L'assemblea ha sottolineato che riconosce il fatto che Baranov "come direttore della compagnia russo-americana ha lasciato un segno indelebile nella storia di Sitka". Tuttavia, ha continuato l'assemblea, "è risaputo che gran parte di questa storia ha visto Baranov sovrintendere direttamente la schiavitù dei popoli Tlingit e Aleut", nonché "omicidi" e "furti di proprietà indigena giustificati da una teoria della superiorità razziale e culturale".

Alla fine di giugno, un gruppo di attivisti ha esortato le autorità di Sitka a rimuovere la statua, citando maltrattamenti della popolazione indigena durante l'era della colonizzazione. Nel 1799 Baranov fondò Sitka (allora chiamata Novo-Archangelsk) come capitale delle colonie russe nel Nord America.