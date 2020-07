Sondaggi politici: Pd a meno di 2 punti dalla Lega

Secondo il nuovo sondaggio politico dell’Istituto Ixè per il programma televisivo Carta Bianca, il Partito Democratico sarebbe a meno di 2 punti percentuali dalla Lega di Salvini.

Un vero colpaccio se un dato del genere dovesse essere confermato da ipotetiche elezioni politiche di autunno.

Va precisato che per il sondaggio dell’Istituto Ixè l’avvicinamento tra i due partiti è in corso da fine aprile, ma mai i due partiti avevano ottenuto una percentuale di intenzioni di voto così vicina.

La Lega è al 23,9%, mentre il Partito Democratico è al 22%, ovvero con un distacco di solo l’1,9%.

Una partita ormai a due si potrebbe dire, se non fosse che nel centrodestra il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, è sempre lì al 13,8% nonostante la discesa delle ultime settimane ( il picco il 9 giugno al 14,4% per Ixè).

I 5 stelle sono sempre lì fissi intorno al 15% (15,4%) e in netta diminuzione rispetto al picco del 17,5% raggiunto il 26 maggio. Tra i grillini riaffiorano i problemi che i mesi duri della pandemia avevano messo da parte, una componente non trascurabile dei pentastellati mal digerisce la presenza nell’esecutivo del Pd e di Italia Viva e sottomettersi a certe decisioni è difficile, come accaduto oggi sulla gestione del Ponte di Genova affidata ad Autostrade per l’Italia.

La fiducia nei leader politici

Passando alla fiducia nei leader politici, Giuseppe Conte si conferma primo con il 55% seguito da Luca Zaia al 46% e da Giorgia Meloni al 31% che di un punto supera Matteo Salvini al 30%.

Seguono Nicola Zingaretti al 26% e Luigi Di Maio al 21%, chiudono Silvio Berlusconi (21%) e Matteo Renzi (13%).

Quanto durerà il governo Conte

Altra domanda a cui ha provat oa dare una risposta il sondaggio politico di Ixè, è la durata del governo.

Secondo il 36% degli intervistati durerà fino a fine legislatura (a maggio era il 27%), mentre per il 23% durerà fino all’elezione del presidente della Repubblica nel 2022, per un 14% durerà fino al termine dell’emergenza nuovo Coronavirus. Mentre per un ulteriore 13% Conte cadrà nei prossimi mesi.