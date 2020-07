Conte ringrazia Putin per aiuti contro Covid

In un passaggio dell'intervista al giornale, il premier Conte ha ricordato gli aiuti ricevuti dall'estero nel pieno dell'epidemia di Covid-19, citando esplicitamente come unico leader politico il presidente russo Vladimir Putin.

"Come ho detto, molti Paesi hanno voluto aiutare l'Italia nel momento peggiore della crisi e anche la Russia ha voluto dare un prezioso contributo, per cui ringrazio moltissimo il presidente Putin. Molti Paesi europei ci hanno trasmesso la loro amicizia e il loro aiuto. Anche la Nato. Anche gli Stati Uniti, che continuano a inviarci aiuti nell'ambito di un programma di assistenza del valore di 100 milioni di dollari," ha dichiarato Conte.

Gli esperti militari russi hanno lavorato in Italia su esplicita richiesta del capo del governo Giuseppe Conte al presidente russo Vladimir Putin per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi d'infezione da coronavirus. I costi dell'operazione sono stati sostenuti interamente dalla parte russa, in particolare dal ministero della Difesa, che ha provveduto ad inviare medici ed esperti militari contro il rischio chimico e biologico, macchinari speciali per la ventilazione polmonare, veicoli per la disinfezione ed altro materiale medico.

Alle critiche sollevate da alcuni analisti e media occidentali, riprese a sua volta dal Pentagono, che vedevano nell'assistenza russa una leva per ottenere dall'Italia favori geopolitici in cambio, il premier Conte ha fermamente respinto sospetti e insinuazioni, giudicandole offensive sia per il governo italiano sia per la Russia.