Ponte di Genova e concessione ad Autostrade, è bufera politica

Il ministro dei Trasporti Pubblici Paola De Micheli ha concesso in via temporanea la concessione per il Ponte di Genova ad Autostrade per l’Italia, così da uscire dall’impasse.

Il ponte è infatti quasi pronto, proprio oggi gli operai stanno gettando l’asfalto ma rischiava di mancare chi lo avrebbe gestito una volta pronto.

Le reazioni politiche non si sono certo fatte attendere, con Matteo Salvini che annuncia una protesta davanti Montecitorio per domani mattina alle ore 12.

“Quindici chilometri di coda in A7, ennesima giornata da incubo per Genova e per tutta la Liguria, mentre Pd e 5Stelle litigano da due anni su Autostrade, sulla gestione del nuovo ponte e tengono bloccata la Gronda. Domani mattina alle 12 la Lega manifesterà davanti a Montecitorio, sperando di coinvolgere i parlamentari liguri anche di altri schieramenti politici: non è possibile tenere bloccata l'Italia per l'INCOMPETENZA di questi INCAPACI!!!”

Vito Crimi interviene per sedare gli animi all’interno del Movimento 5 stelle e attraverso twitter fa sapere:

“Il #PonteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il @Mov5Stelle non arretra di un millimetro.”

Le precisazioni della De Micheli

Il ministro De Micheli a stretto giro ha risposto a Crimi precisando il motivi della sua decisione.

“Ho risposto alla lettera del commissario del ponte di Genova Marco Bucci per indicare le ultime attività che competono a lui e quelle che competono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prima dell’inaugurazione.

Sulla gestione del ponte abbiamo fotografato l’attuale situazione della legge, che prevede che l’infrastruttura debba tornare nell'unitarietà della concessione. Una fotografia in questo momento delle disposizioni vigenti.

Mentre la procedura di revoca è aperta, la concessione è in capo ad Aspi.

Questo fatto non condiziona minimamente la soluzione della questione revoca. La lettera non ha nessuna valenza politica ma esclusivamente giuridica dello stato dei fatti.

Spero di avere fatto chiarezza.”

Un cinema

Per il deputato della Lega Massimo Garavaglia stiamo invece assistendo a un cinema, in cui “finisce che i Benetton si tengono tutto tranne il Ponte di Genova”.

Il senatore grillino Agostino Santillo, portavoce del M5s al Senato invece scrive:

“Consegnare la gestione del #pontedigenova ai #Benetton è fuori da ogni logica. E qua non si tratta più di una posizione politica, ma soltanto di buonsenso. In attesa della definizione della revoca, si affidi la tratta all’Anas.”

Ultimatum Bonafede

Ma è il ministro della Giustizia Bonafede a dare l'ultimatum, che oggi ha chiesto ci sia una decisione definitiva sulle concessioni entro questa settimana.