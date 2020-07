Conferenza stampa di Conte e Costa: "vinceremo o perderemo tutti insieme"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato a Lisbona oggi pomeriggio per un incontro bilaterale con il primo ministro portoghese presso il Palazzetto di São Bento.

"E’ una crisi senza precedenti, abbiamo bisogno di una ripresa economica, non solo dei nostri Paesi, ma per l’intera Europa: non ci saranno singoli vincitori e vinti, vinceremo o perderemo tutti insieme", ha detto Conte nel corso della conferenza stampa.

Il primo ministro italiano ha anche ribadito che lui e Costa non avevano parlato del MES.

Secondo il Presidente del Consiglio, "c’è bisogno di un risposta forte, solida e coordinata a livello europeo. Le risposte nazionali non possono essere sufficienti, dobbiamo compiere uno sforzo".

"Alcuni sforzi sono già stati fatti, non partiamo da zero, dobbiamo percorrere l’ultimo miglio e non dobbiamo distrarci", ha concluso Conte.