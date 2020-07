Pompeo: USA stanno prendendo in considerazione divieto delle app cinesi, incluso TikTok

Pompeo in precedenza ha accolto con favore una mossa simile da parte dell'India, che con un ordine provvisorio ha bloccato TikTok e altre 58 app cinesi, due settimane dopo che i due paesi hanno visto il primo scontro mortale alle frontiere negli ultimi decenni.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato lunedì che gli Stati Uniti stanno "cercheranno sicuramente" di vietare le app di social media cinesi, incluso TikTok.

"Non è qualcosa che dirò al Presidente, ma è qualcosa che stiamo valutando", ha detto Pompeo in un'intervista a Fox News.

La scorsa settimana, Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti hanno accolto con favore il divieto dell'India di 59 applicazioni mobili cinesi, aggiungendo che "aumenterà l'integrità e la sicurezza nazionale dell'India".

Le tensioni con gli USA

Le relazioni tra Washington e Pechino si sono ulteriormente deteriorate di recente, in seguito all'emanazione da parte della Cina di una legge sulla sicurezza nazionale nella regione amministrativa speciale di Hong Kong. Secondo la Dichiarazione congiunta del Regno Unito e della Cina del 1984, il controllo su Hong Kong sarebbe passato alla Cina continentale nel 1997 come unità amministrativa speciale, i cui cittadini avrebbero goduto delle libertà politiche, economiche e personali esclusive fino al 2047 in base al concetto "un paese, due sistemi".

...e quelle con l'India

L'India e la Cina sono da tempo impegnate in conflitti al confine a causa dell'assenza di una frontiera marcata, disponendo solo della labile linea di controllo effettivo, situata in Himalaya, successiva a una guerra di frontiera nel 1962.

Le tensioni sono state recentemente esacerbate a causa di scontri avviati a maggio.