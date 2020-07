Usa stanno cercando di minare la pace nel Mar Cinese Meridionale - Ministero Esteri cinese

In precedenza, il Comando del Pacifico delle forze armate statunitensi riferiva che le portaerei statunitensi Nimitz e Ronald Reagan, così come le navi che le accompagnavano, stavano svolgendo delle esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale. Anche un bombardiere strategico Boeing B-52 Stratofortress ha partecipato agli addestramenti.

"La scorsa settimana ho già risposto a una domanda riguardante lo svolgimento degli esercitazioni militari cinesi nelle acque dell'arcipelago di Xisha (Isole Paracel). Voglio sottolineare ancora una volta che l'arcipelago di Xisha è territorio cinese e non vi sono controversie in merito. La Cina conduce esercitazioni militari nell'area acquatica dell'arcipelago di Sisha ed è di diritto sovrano della Cina, e non c'è nulla di riprovevole", ha detto il diplomatico.

Secondo lui, "le dichiarazioni statunitensi su questo tema ignorano completamente e distorcono i fatti".

"Allo stato attuale, grazie agli sforzi congiunti della Cina e dei paesi dell'ASEAN, la situazione nel Mar Cinese Meridionale è generalmente stabile e si sta sviluppando per il meglio. In queste condizioni, gli Stati Uniti hanno inviato intenzionalmente le loro forze militari nelle acque rilevanti del Mar Cinese Meridionale per condurre esercitazioni militari su larga scala, questo è chiaro una dimostrazione di forza", ha detto Zhao Lijian.

Il diplomatico ha sottolineato che attraverso tali azioni gli Stati Uniti stanno ripetutamente cercando di "imporre un cuneo nelle relazioni degli stati regionali, per contribuire alla militarizzazione della regione e per minare la pace e la stabilità nella regione del Mar Cinese Meridionale".

In precedenza, la Cina ha annunciato l'intenzione di condurre esercitazioni militari nelle Isole Paracel nel Mar Cinese Meridionale dal 1 al 5 luglio. Le isole controllate da Pechino sono un territorio conteso tra Cina, Taiwan e Vietnam.

Giovedì scorso, il Pentagono ha espresso preoccupazione per gli insegnamenti della Cina. Secondo l'agenzia, condurre esercitazioni militari nell'area controversa del Mar Cinese Meridionale è "controproducente in relazione agli sforzi per ridurre le tensioni e mantenere la stabilità" nella regione.

Le controversie USA - Cina

Negli ultimi mesi, le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina sono state accese per una serie di ragioni: controversie commerciali, la situazione a Hong Kong, la situazione con i diritti delle minoranze nazionali nella Cina, la pandemia di coronavirus e il rifiuto di Pechino di partecipare ai negoziati sul controllo degli armamenti.

Per decenni, la Cina ha discusso con diversi paesi della regione Asia-Pacifico sull'affiliazione territoriale di diverse isole nel Mar Cinese Meridionale, sulla cui placca oceanica sono state scoperte importanti riserve di idrocarburi. Stiamo parlando principalmente dell'arcipelago di Sisha (Isole Paracel), delle isole Nansha (Spratly) e Huangyan (Scarborough Reef). Vietnam, Brunei, Malesia e Filippine sono coinvolte in questo dibattito in un modo o nell'altro.

La situazione nella regione è spesso complicata dal passaggio di navi da guerra statunitensi qui, che, secondo il Ministero degli Esteri cinese, violano il diritto internazionale e minano la sovranità e la sicurezza della Cina. Nonostante le proteste di Pechino, il funzionario Washington ha affermato che gli Stati Uniti navigheranno dove la legge internazionale lo consente.