Salvini: ‘Conte è un marziano. Portiamo fermento della piazza nel palazzo’

Matteo Salvini considera Giuseppe Conte un marziano per quanto è distante dai problemi degli italiani e intende così farsi portavoce delle richieste della gente, da portare nel palazzo.

Dobbiamo riportare “il fermento della piazza” dentro il palazzo, perché “la gente ci chiede di occuparci di lavoro, di tasse e di scuola”, dice Matteo Salvini intervistato da TGCom24.

Ed a proposito di Conte e del suo governo, la sua espressione chiarisce la distanza:

“Pd e M5s si occupano di alleanze e legge elettorale”, mentre “Conte è recordman di annunci e mi sembra sempre più un marziano rispetto ai problemi veri degli italiani”.

E dopo la manifestazione di sabato a Piazza del Popolo e i banchetti di domenica per raccogliere firme per riportare gli italiani al voto, Salvini pensa a una nuova manifestazione da organizzare in piazza sabato prossimo.

Una manifestazione questa volta dedicata alla famiglia, “in difesa della famiglia tradizionale” precisa Salvini.

“Vogliamo difendere il diritto di un bambino ad avere una madre e un padre”, afferma il leader della Lega intervistato da TGCom24.

Sull’immigrazione

Per quanto riguarda l’immigrazione la sua posizione sul cambio di strategia dell’attuale governo lo trova contrariato e accusa quest’ultimo di essere “complice dei trafficanti degli esseri umani”.

Lo scorso anno “avevamo stroncato questo traffico e in un anno questo governo lo ha fatto tornare. Quello dell’immigrazione è un business che rende più del traffico di droga”, precisa l’ex ministro dell’Interno.

Quest'oggi è attesa a Porto Empedocle la Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee con 180 migranti a bordo. La nave dopo 6 giorni in mare ha ottenuto ieri pomeriggio l'autorizzazione ad entrare in un porto sicuro.

Un portavoce di lingua italiana della Ong ha riferito ieri al Tg1 che ciò che più temono questi migranti è di essere riportati in Libia. Hanno paura di tornare in Libia, ha riferito il portavoce.